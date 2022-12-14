Минэнерго Казахстана определило новые маршруты экспорта нефти

14 дек. 7:37

В Казахстане подготовлен проект по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти, сообщил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков на заседании правительства.

"Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", - сообщил министр.

Акчулаков не исключил, что казахстанские компании также ведут переговоры с германскими партнерами о поставках нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте. Ранее о том, что власти ФРГ ведут переговоры с Казахстаном о поставках нефти в Шведт писало агентство DPA со ссылкой на представителя Министерства по делам экономики и защиты климата Германии.

Глава Минэнерго Казахстана добавил, что максимальный объем нефти, который может из республики попасть в Европу по системе "Транснефти" и части нефтепровода "Дружба" составляет 7 млн тонн.

В настоящее время около 80% своей нефти Казахстан прокачивает на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до российского порта в Черном море.