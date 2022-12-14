Полад Бюльбюль оглы переизбран главой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ

14 дек. 7:22

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы снова избран председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

«Сегодня меня вновь избрали председателем Правления МФГС на очередной двухлетний срок. Выражаю огромную благодарность коллегам за доверие и поддержку. Я постараюсь оправдать ваши ожидания», - сказал он на церемонии закрытия XV Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Ташкенте.

Совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и правления МФГС состоялось на полях форума.

Полад Бюльбюль оглы с 2010 года является председателем Правления МФГС.

Фонд действует на основании договора, подписанного 25 мая 2006 года в Душанбе на заседании Совета глав правительств СНГ. Фонд призван содействовать развитию общего гуманитарного пространства и межкультурного диалога в СНГ путем поддержки и реализации совместных многосторонних мероприятий (проектов) в области культуры, образования, науки, сохранения культурного наследия, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма, молодежных инициатив.