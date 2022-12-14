Ростов-на-Дону вошел в топ-3 популярных ж/д направления на Новый год

14 дек. 6:47

Стало известно, куда россияне чаще всего приобретали железнодорожные билеты на декабрь и новогодние праздники.

По данным сервиса Туту, 96% железнодорожных поездок россияне совершат внутри страны, средний чек за билет составляет 2 278 рублей.

Главным направлением с 1 декабря по 10 января является Москва-Санкт-Петербург - 9,2% всех проданных билетов, следом идет Москва-Нижний Новгород, замыкает тройку Москва-Ростов-на-Дону. В топ-5 популярных направлений для путешествий поездом вошло также Москва-Симферополь, за год переместившись с 34-го на 4-е место.

Из Санкт-Петербурга популярны поездки поездом в Москву, Ростов-на-Дону и Псков.