Володин примет участие в конференции по взаимодействию парламентов стран СНГ

14 дек. 6:42

В среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин примет участие в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ", которая состоится в Москве.

Участниками конференции станут представители фракций и блоков парламентов Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Приднестровья, Таджикистана, Туркменистана, Южной Осетии, а также руководители и депутаты всех фракций политических партий в Госдуме, сообщает пресс-служба Думы.

До начала конференции ее участники возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Конференция "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ" проводится впервые после пандемии, в последний раз мероприятие состоялось в 2019 году.