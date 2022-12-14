Володин примет участие в конференции по взаимодействию парламентов стран СНГ

В среду председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин примет участие в III Международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ", которая состоится в Москве.
Участниками конференции станут представители фракций и блоков парламентов Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Приднестровья, Таджикистана, Туркменистана, Южной Осетии, а также руководители и депутаты всех фракций политических партий в Госдуме, сообщает пресс-служба Думы.
До начала конференции ее участники возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Конференция "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ" проводится впервые после пандемии, в последний раз мероприятие состоялось в 2019 году.