Турция и ОАЭ разовьют энергетическое сотрудничество

14 дек. 6:24

В силу вступил меморандум о взаимопонимании Турции и ОАЭ о сотрудничестве в энергетической сфере, документ опубликован в официальном вестнике правительства Турции - Resmi Gazete, пишет "Анадолу".

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере было приписано в Анкаре 24 ноября 2021 года Оно предполагает формирование фундамента для развития добросовестного сотрудничества между Турцией и ОАЭ в области энергетики, содействие обмену техническими знаниями и опытом, устойчивому развитию нефтегазового сектора.

Согласно документу, стороны обсудят возможности и проблемы в области инвестиций в нефтегазовый сектор, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, в том числе инновации, снижающие воздействие на экологию. Планируется развивать горнодобывающую промышленность, изучать инвестиционные возможности этой области, обмениваться опытом в области горнодобывающего законодательства, классификации ресурсов и отчетности.