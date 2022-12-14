СМИ: Ташкент примет IX Международную биеннале детского рисунка

14 дек. 0:33

В столице Узбекистане пройдет биеннале детского рисунка "Ташкентские радости", на которой покажут порядка 2,5 тыс работ как юных художников из Узбекистана, так и из-за рубежа, сообщает газета "Народное слово".

Выставка стартует 19 декабря в Международном караванном Дворце культуры Академии художеств Узбекистана Икуо Хираяма, говорится в публикации, передает "Sputnik Узбекистан".

Работы детей из Италии, Беларуси, России, Таиланда, Франции, Азербайджана, Индии, Малайзии будут оцениваться в трех возрастных категориях: 5-7 лет, 8-12 лет и 13-15 лет.

Большое количество работ поступило на конкурс из соседних стран – Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

Выставка продлится по 23 декабря.