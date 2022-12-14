Китай вложится в чипы, чтобы конкурировать с США

Китай работает над пакетом поддержки для своей полупроводниковой промышленности на сумму 143 миллиарда долларов. Это станет важным шагом к самообеспеченности чипами и противодействием действиям США, направленным на замедление технологического прогресса КНР.

Как отмечает турецкая "Сабах", в течение пяти лет Пекин планирует развернуть один из своих крупнейших пакетов фискальных стимулов, в основном в виде субсидий и налоговых льгот, которые будут направлены на поддержку производства полупроводников и исследовательской деятельности в стране, заявили источники.

О плане, который может быть реализован уже в первом квартале следующего года, ранее не сообщалось. По некоторым данным, большая часть финансовой помощи будет использована для субсидирования закупок китайскими фирмами отечественного полупроводникового оборудования, в основном заводами по производству полупроводников.

По словам источников, такие компании будут иметь право на 20-процентную субсидию от стоимости покупок.

В Китае объявлен политический приоритет по развитию независимой индустрии чипов.

План фискальной поддержки был принят после того, как в августе президент США Джо Байден подписал знаковый законопроект о предоставлении 52,7 млрд долларов в виде грантов для производства полупроводников и исследований в США, а также налоговых льгот для заводов по производству микросхем, стоимость которых оценивается в 24 млрд долларов.

С помощью стимулирующего пакета Пекин стремится увеличить поддержку китайских производителей чипов в рамках строительства, расширения или модернизации отечественных объектов для производства, сборки, упаковки, а также исследований и разработки, заявляют источники.

По их словам, последний план Пекина также включает льготную налоговую политику для полупроводниковой промышленности страны.

Источники отказались называть имена, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.