Почему санкции не затронули российскую атомную энергетику

Российская атомная энергетика - одна из немногих сфер, в отношении которых не были введены западные санкции. Дело в том, что Россия - лидер по проектированию и созданию АЭС, а также один из ведущих производителей ядерного топлива. Госкорпорация по атомной энергии Росатом, в которую входит более 400 предприятий, работает по всему миру, а также контролирует более 40% глобального рынка обогащения урана и почти 17% рынка ядерного топлива.

По данным МАГАТЭ, на 2021 год из 437 реакторов по всему миру около 10%, то есть 42 - это водо-водяные энергетические реакторы, разработанные в СССР. Какие страны сегодня полагаются на российские атомные технологии и сырье и каковы перспективы атомной энергетики России? Большинство международных контрактов на строительство реакторов было заключено до начала спецоперации в феврале этого года, однако несмотря на активный призыв Запада отказаться от сотрудничества с Россией, кроме Финляндии, которая в мае расторгла соглашение с Росатомом, никто ему не последовал.

АЭС ”Аккую”- Турция

Одна из основных задач внутренней политики Турции - обеспечить собственную энергонезависимость. Благодаря российскому проекту АЭС ”Аккую” страна надеется удовлетворить до 10% потребности в энергии. Межправительственное соглашение о создании электростанции было подписано в 2010 году, а 3 апреля 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин дали старт строительству.

Всего на средиземноморском побережье Турции будет построено четыре энергоблока, каждый мощностью 1200 МВт. Турецкий проект первый в мире, реализуемый в рамках модели ”строй-владей-эксплуатируй”, то есть российская сторона, которая на сегодняшний день полностью финансирует проект, будет управлять АЭС. В конце июля глава ”Росатома” Алексей Лихачёв рассказал, что госкорпорация уже заключила все необходимые контракты на покупку определенных объемов электроэнергии и их дальнейшую продажу с целью получения прибыли. Над созданием турецкой АЭС работают российские специалисты, а также турецкие подрядчики. Первый блок АЭС ”Аккую” с реактором ВВЭР поколения 3+ планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Учитывая, что строительство АЭС будет продолжаться как минимум пять лет, а срок эксплуатации атомной станции 60 лет с возможностью продления, скорее всего, турецко-российское сотрудничество в сфере атомной энергетики продлится как минимум несколько десятилетий.

АЭС ”Эль-Дабаа” - Египет

Для Египта ”Эль-Дабаа” - первая атомная электростанция. По завершении строительства страна будет единственной в регионе с улучшенными реакторами поколения 3+. Контракт на строительство был заключен в 2015 году, а строительство первого энергоблока началось в конце июля 2022 года. ”Эль-Дабаа” строится с опережением сроков: 19 ноября состоялась заливка ”первого бетона” в фундамент второго энергоблока. Всего в рамках контракта планируется возвести четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый. По условиям соглашения, 85% финансирования представляется в форме российского государственного кредита, 15% придутся на частные инвестиции.

АЭС в 300 км от Каира играет важную роль в энергетической стратегии Египта ”Видение 2030”, в рамках которой страна стремится диверсифицировать источники электрогенерации и снизить зависимость от ископаемого топлива. Кроме того, по оценкам некоторых экспертов, АЭС ”Эль-Дабаа” поможет решить проблемы с нехваткой водных ресурсов за счет опреснения морской воды.

Очевидно, что Египет, который с начала 1960-х годов в сотрудничестве с Россией стремился к созданию АЭС на собственной территории, не откажется от важного проекта, даже несмотря на давление, оказываемое со стороны США и Израиля. Более того, США не будут спешить вводить санкции против российской атомной корпорации, чтобы не разозлить своего давнего партнера в стратегически важном регионе.

АЭС ”Бушер 2” и ”Бушер 3 ” - Иран

Иран и Россия давние партнеры в сфере атомной энергетики. Именно Россия в 1992 году заменила немецкую компанию Siemens после того, как Германия, присоединившись к американским санкциям против ИРИ, отказалась от строительства Бушерской АЭС. Уникальность этого проекта в том, что России удалось интегрировать собственные технологии в изначально немецкий проект. В 2014 году Москва и Тегеран договорились о строительстве двух дополнительных энергоблоков (суммарной мощностью 2100 МВт) с реакторными установками ВВЭР-1000. В финансировании также участвует российская сторона, а сам проект является крупнейшей совместной инициативой двух стран.

АЭС ”Руппур” - Бангладеш

Бангладеш, который практически полностью обеспечивает себя энергией (по данным WorldData, электрогенерация в стране составляет 113% от потребности), стремится перейти с ископаемого топлива на более чистые источники энергии. В связи с этим в конце 2015 года страна заключала с Росатомом контракт на строительство АЭС ”Руппур” на восточном берегу реки Падма, в 160 км от Дакки. В эксплуатацию будет введено два реактора ВВЭР поколения 3+ мощностью 1200 МВт. Несмотря на задержки в строительстве, на сегодняшний день, физический прогресс составляет более 52%, а финансовый - около 51%. Первый и второй энергоблоки АЭС планируется ввести в эксплуатацию в течение 2024 года. Как и в случае с турецким проектом, АЭС ”Руппур” финансирует российская сторона.

АЭС ”Куданкулам” - Индия

Индийская атомная электростанция ”Куданкулам” в штате Тамиланд - крупнейший российско-индийский проект в сфере атомной энергетики. Первый и второй блоки станции мощностью в 1000 МВт были введены в эксплуатацию в 2013 и в 2016 годах соответственно. В декабре 2014 года заключено соглашение на строительство третьего и четвертого энергоблоков, а в июне 2017 года стороны договорились о создании пятого и шестого реакторов. Вице-президент ”Атомстройэкспорта” (ведущей инжиниринговой компании Росатома) Андрей Лебедев сообщил в начале декабря, что санкции хоть и влияют на осуществление проекта, но не значительно. ”98% риска мы купировали”, - заявил Лебедев. Для Индии, где растет население и активно развивается промышленность, атомная энергетика крайне важна. Правительство намерено наращивать объемы производства электроэнергии за счет АЭС, поэтому, как и в случае со всеми вышеуказанными странами, сотрудничество с России в сфере атомной энергетики будет активно продолжаться.

На данный момент Россия также активно работает в Китае. В КНР Росатом задействован на двух проектах: Тяньваньской АЭС (самый крупный российско-китайский экономический проект) и АЭС ”Сюйдапу”. Часть энергоблоков на обеих АЭС будет оснащена реакторами ВВЭР-1200.

В августе венгерское правительство, несмотря на давление со стороны стран-членов ЕС, одобрило строительство пятого энергоблока АЭС ”Пакш-2” по контракту, заключенному с Россией еще в 2014 году.

К 2033 году планируется ввести в эксплуатацию АЭС в Джизакской области Узбекистана. На первую АЭС в стране придётся до 30% суммарной электрогенерации.

Помимо давних партнеров, в российской экспертизе в области атомной энергетики заинтересованы и другие страны. Саудовская Аравия, в частности, подписала с Россией соглашение о сотрудничестве в области мирного атома в мае 2016 года, а вчера стало известно, что Росатом подал заявку на участие в тендере на строительство двух энергоблоков в стране. Рассматривается проект строительства АЭС в Казахстане в консорциуме с другими странами-партнерами. Африканские Нигерия, Руанда, Замбия, Гана и Танзания также заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

Российская атомная энергетика зарекомендовала себя по всему миру, и едва ли ее положение пошатнется в ближайшие годы и даже десятилетия, учитывая повсеместный отказ от ископаемого топлива в рамках усилий по сохранению климата, а также необходимости обеспечения энергетической независимости.