В ОДКБ сообщили о потенциале организации для наращивания усилий в медиа

13 дек. 23:30

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил на встрече с руководителями пресс-служб МИД стран-участниц о большом потенциале организации для наращивания усилий в медиасреде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 декабря на сайте организации.

Во встрече приняли участие представители дипведомств всех стран организации, а также секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

Помимо этого, Зась обратил внимание на то, что в условиях стремительного нарастания конфликтного потенциала в мире странам-участницам важно сотрудничать на информационном треке.