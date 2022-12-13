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Кисловодск приглашает на выставку кавказского костюма 

Кисловодск приглашает на выставку кавказского костюма 

«Крепость» Кисловодска начала работу выставка авторских изделий члена Союза дизайнеров-модельеров России и Творческого союза художников РФ Заремы Хапчаевой, сообщили в пресс-службе администрации города. 
Уточняется, что экспонаты являются исторической реконструкцией нарядов кавказских народов. 
«Приглашаю всех посетить новую выставку в кисловодской «Крепости». Экспозиция «Аланский след: карачаево-балкарский костюм» будет работать до 25 декабря», - поделился глава Кисловодска Евгений Моисеев. 

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