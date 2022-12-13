Пушкинский музей покажет портреты эпохи Каджаров и главные тексты крупнейших мировых религий

13 дек. 22:54

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 16 декабря откроется выставка "Всеобщий язык". Она состоит из семи разделов: "Мир многоликий и многоязыкий", "Повседневные договоренности", "Благопожелания", "Священные книги", "Миф о Вавилонской башне", "Дипломатия" и "Путешествия". На выставке будут показаны произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, книжные памятники и различные письменные источники, отражающие историю человеческой коммуникации: от египетских папирусов до частной переписки и дипломатических документов Нового времени.

Так, в разделе "Мир многоликий и многоязыкий" будут представлены разные системы письма, начиная с египетской иероглифики и клинописи Междуречья. В экспозиции привычные надписи на латинице, кириллице и арабском языке соседствуют с редчайшими образцами, такими как тангутское письмо и пиктограммы древних ацтеков. Другая часть этого раздела состоит из портретных изображений, созданных в различных частях мира - Иране эпохи Каджаров и русском купеческом Поволжье XIX века, Маньчжурии и ренессансной Германии.

В разделе "Благопожелания" посетители увидят древнеегипетский сосуд с новогодними пожеланиями, богато украшенные керамические и бронзовые изделия классического исламского искусства, китайские чайники и кувшины в виде иероглифов "благополучие", "долголетие", европейские изделия из фаянса, стекла и майолики, японские свитки из шелка и многое другое.

В разделе "Священные книги", как и следует из названия, собраны главные тексты крупнейших мировых религий: Библии на латинском и церковнославянском, Библия Полиглотта с параллельным текстом на девяти языках, Коран, Тора, буддийский канон Кагьюр и Веды.

В подготовке выставки участвовали Российский государственный архив древних актов, Российская государственная библиотека, Институт восточных рукописей РАН, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, Фонд поддержки и развития научных и культурных программ имени Марджани, Государственный музей Востока и другие музеи.

Выставка в Главном здании музея продлится до 19 марта 2023 года.