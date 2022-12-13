Россия и Иран рассматривают вопрос совместного производства самолетов

13 дек. 22:43

Россия и Иран обсуждают совместные проекты в сфере гражданской авиации, включая производство новых самолетов и вертолетов.

Об этом на полях 11-го Иранского международного авиасалона заявил заместитель министра торговли, промышленности и шахт Ирана Маночехр Мантеги, передает ТАСС.

"Иран и Россия обсуждают перспективы сотрудничества в области технического обслуживания гражданских самолетов, строительство с помощью Союза авиапроизводителей России самолетов вместимостью от 100 до 150 человек, а также проектирование и производство самолетов на 70-100 человек и вертолетов Ка-226", - приводит слова Мантеги агентство Tasnim.

Напомним, 11-й Иранский международный авиасалон проходит на острове Киш в Персидском заливе с 13 по 16 декабря.