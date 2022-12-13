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В Павлодаре открылась выставка, посвященная казахстанцам-участникам Сталинградской битвы 

В Павлодаре открылась выставка, посвященная казахстанцам-участникам Сталинградской битвы 

На открывшейся в Павлодаре экспозиции, посвященной казахстанцам-участникам Сталинградской битвы, представлены материалы о сражении советских Вооруженных сил с фашистскими захватчиками на берегах Дона и Волги, о мужестве и героизме воинов-казахстанцев, сообщил командир Павлодарского поискового отряда "Майдан жолы" Александр Шитов. 
В открытии выставки принял участие вице-консул, дипломат, представитель Россотрудничества в Казахстане (Усть-Каменогорск), Александр Дяченко, пишет Sputnik Казахстан. 
Экспозиция сформирована из фондов музея-заповедника "Сталинградская битва" при поддержке российского посольства в Казахстане.

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