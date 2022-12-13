Дагестанские дзюдоисты завоевали медали на Кубке России 

13 дек. 22:27

Две бронзы выиграли дагестанские дзюдоисты на прошедшем в Калининграде Кубке России, сообщает пресс-служба Минспорта Дагестана.

В соревнованиях участвовали свыше 400 спортсменов из более чем 50 регионов России.

Медалистами в составе дагестанской сборной стали Ислам Хаметов в весе до 66 кг и Вацилов Давудов в категории до 100 кг.