В Кабардино-Балкарии появится религиозно-культурный еврейский общинный центр

13 дек. 22:11

Представители горско-еврейской общины Кабардино-Балкарии приняли решение о создании в Нальчике Еврейского религиозного национально-культурного общинного центра, аналога которому нет в СКФО, сообщил во вторник главный раввин Северного Кавказа Леви Шабаев.

"Считаем для себя приоритетом консолидировать усилия еврейских общин округа, сделать их более плодотворными и направленными. Мы уверены, что новый центр создаст достаточное количество площадок для совместной успешной работы, откроет новые возможности для развития региона", - сказал он в ходе встречи в Пятигорске полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки с лидерами еврейских общин региона.

По словам раввина, всем еврейским общинам округа оказывается всесторонняя поддержка в проведении совместных мероприятий, в том числе община в КБР занимается организацией и проведением праздников, занятий с разными возрастными группами, ведется регулярная просветительская работа, направленная на духовно-нравственное воспитание.