В сторону Земли летит "рождественский астероид"

13 дек. 21:54

К Земле приближается астероид 2015 RN35, которые британские журналисты прозвали "рождественским". Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве.

"Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", - сказано в сообщении агентства.

По данным газеты Daily Express, диаметр астероида составляет 140 метров. Он приблизится к Земле на расстояние в 680 тыс км, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет, передает РИА Новости.