Тбилиси и Ереван согласовали тарифную политику

13 дек. 21:37

Армянские и грузинские железнодорожники согласовали тарифную политику, в рамках которой устанавливается уровень ставок на перевозку зерновых грузов, тростникового сахара, цемента и цементного клинкера. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Южно-Кавказская железная дорога".

Данный вопрос стал одним из главных на переговорах гендиректоров компаний "Грузинская железная дорога" Давида Перадзе и "Южно-Кавказская железная дорога" Алексея Мельникова.

Также стороны изменили ставки на перевозку грузов в контейнерах.

Помимо этого, на встрече были рассмотрены вопросы развития международных пассажирских перевозок. В частности, стороны договорились о восстановлении курсирования международного пассажирского поезда Ереван-Батуми-Ереван в летний период 2023 года в ежедневном режиме.

В первом квартале 2023 года пройдет совещание с участием представителей ГЖД и ЮКЖД, таможенными и пограничными органами Грузии и Армении по организации процедур таможенного, пограничного контроля на пути следования, передает "Sputnik Армения".