Хибла Герзмава и ее ученики выступят в Новой Третьяковке

13 дек. 21:25

Народная артистка России Хибла Герзмава и ее класс выступят на "Т Фестивале" в Новой Третьяковской галерее 19 декабря. В программе вечера - романсы Чайковского и Рахманинова, произведения Джузеппе Верди в исполнении известной оперной певицы, а также ее совместное со студентами выступление в сопровождении концертмейстера Екатерины Ганелиной.

Сбор гостей начнется в 20:00, а концерт - в 21:30. По билету на концерт можно посетить выставку "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1" и постоянную экспозицию "Искусство ХХ века".

Несмотря на юный возраст, студенты Герзмавы уже являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов, стипендиатами фондов Владимира Спивакова и культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева, а также солистами-стажерами Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра