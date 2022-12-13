Ставрополье поставило томатный рекорд 

13 дек. 21:19

Производство томатов защищенного грунта в крае развивается активными темпами, сообщает краевой Минсельхоз.

Уточняется, что главные мощности в настоящее время сосредоточены в Предгорном, Кировском и Изобильненском округах, где выращиваются разнообразные гибриды томатов, начиная от полюбившихся жителям традиционных среднеплодных и сливовидных, до томатов черри, коктейльных красных, розовых и желтых.

По данным, с начала года тепличными комплексами Ставрополья произведено 79,1 тысяч тонн томатов. То есть по этому показателю край не только превысил на 13% свои собственные результаты, но и вышел на первое место в России.