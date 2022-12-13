Байрамов: Баку настроен на налаживание отношений с Ереваном 

13 дек. 21:06

Азербайджан настроен на нормализацию соседских отношений с Арменией, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов.

"Азербайджан решительно настроен на налаживание двусторонних отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга, на то, чтобы заменить страницу конфликта взаимовыгодным сотрудничеством, нормальными соседскими отношениями", - сказал он на состоявшемся во вторник заседании глав МИД Азербайджана, Туркмении и Турции в Туркменбаши.

По его словам, азербайджанская сторона передала Еревану обновленные предложения по тексту договора о взаимоотношениях, и "в ближайшие недели ожидается встреча глав МИД двух стран для продолжения обсуждений". "Позиция Азербайджана в этом вопросе "последовательна и принципиальна, основана на международном праве и справедливости", подчеркнул Байрамов.

В этой связи он отметил, что власти Азербайджана надеются, что Армения, наконец, ответит необходимой политической волей и практической деятельностью. "Неотложное выполнение Арменией взятых обязательств, ее отказ от необоснованных территориальных претензий против Азербайджана и практические шаги для построения нормальных соседских отношений являются важным условием для того, чтобы процесс нормализации достиг логического результата", - цитирует Байрамова пресс-служба МИД.