77 лет Движению "21 Азера" в Южном Азербайджане

12 декабря 1945 года вошло в историю как "21 Азера" - день единого азербайджанского народа. В тот день в Южном Азербайджане в результате вооруженного восстания к власти пришло национальное правительство во главе с Сеидом Джафаром Пишевари, после чего эти территории обрели автономию в составе Ирана.

Россия и Иран не одно столетие боролись за влияние на Южном Кавказе. Гюлистанский и Туркменчайский договоры, подписанные по итогам русско-иранских войн в первой половине XIX века, закрепили сферы влияния между Россией и Ираном на долгие годы - вплоть до развала СССР, но при этом разделили азербайджанские земли на две части. Тогда и появились понятия "Северный Азербайджан" и "Южный Азербайджан", который в 1828 году оказался под властью Ирана.

Пришедшая к власти в Иране династия Пехлеви подвергала азербайджанцев, впрочем, как и другие национальные меньшинства, культурной дискриминации, задавшись целью объединить все народы под эгидой персидской национальной идентичности. Закрытие национальных школ, запрет на публикации на других языках, смена имен и названий на персидский манер вызвали возмущение в среде азербайджанцев. Всплеск национально-патриотических настроений начался в 1941 году, когда в Южный Азербайджан вошла 47-я советская армия. Это был так называемый Иранский поход (англо-советская операция "Согласие"), предпринятый для обеспечения безопасности иранских нефтяных месторождений и налаживания путей снабжения Советского Союза, воевавшего с фашистской Германией.

Но лишь после окончания войны, в 1945 году, иранским азербайджанцам удалось создать свое национальное правительство под руководством Сеида Джафара Пишавари. При поддержке народа Азербайджанское национальное правительство (АНП) за год добилось существенного прогресса: азербайджанский язык был объявлен официальным на территориях Южного Азербайджана, был открыт Тебризский госуниверситет, заработали средние школы, создан национальный театр и национальная филармония, национальная библиотека.

Что касается экономики, то здесь также был достигнут прорыв: АНП провело земельную реформу, национализировало крупные банки, проводило антикоррупционную политику, создало клиники и передвижные больницы, контролировало цены на основные продукты, боролось с безработицей. Кроме того, была создана Национальная армия Южного Азербайджана, основу которой составляли патриотические группы из добровольных народных объединений, перед которыми стояли задачи обеспечения безопасности, защиты национальных интересов южных азербайджанцев.

Первоначально правительство Пишевари и Движение "21 Азера" ратовали за автономию Южного Азербайджана в составе Ирана, но в дальнейшем речь зашла о формировании независимой государственности, а для этого нужна была международная поддержка, которой южные азербайджанцы не получили. Победивший во Второй мировой войне СССР не хотел обострения отношений с бывшими союзниками - Великобританией и США, а потому в Москве было принято решение вывести советские войска с южноазербайджанских территорий. По слухам, США угрожали Москве сбросить на СССР атомную бомбу, если он не выведет армию из Южного Азербайджана.

Хотя к тому времени правительство Ирана заключило с АНП соглашение о признании автономии Южного Азербайджана, 12 декабря 1946 года иранская армия вошла в автономию, правительство Пишевари пало. Основатели АНП вынуждены были покинуть Южный Азербайджан в связи с преследованиями со стороны шахской власти, а те, кто не успел это сделать, были брошены в тюрьмы. Пишевари пытался скрыться на территории Азербайджанской ССР, но погиб через полгода в результате автокатастрофы, обстоятельства которой до конца не выяснены. Генпрокурор АНП Фирудин Ибрагим был казнен в Тебризе, министр просвещения Магомед Бирия более двух десятков лет сидел в тюрьме, остальные закончили свой жизненный путь в ссылке или в эмиграции. Города Тебриз, Ардебиль, Зенджан, Сараб перешли под контроль Тегерана, были закрыты азербайджанские школы, театр, филармония, иранские военные даже сожгли библиотеку, где хранились древние рукописи.

Движение "21 Азера" просуществовало ровно год. Тем не менее и сегодня в Азербайджане помнят о своих южных территориях и о миллионах соотечественников, проживающих там.