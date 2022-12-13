В Краснодаре проверят все детские площадки

13 дек. 20:57

Власти Краснодара проверят состояние всех городских детских площадок, сообщает пресс-служба мэрии города.

Такое поручение дал мэр Краснодара Евгений Наумов, отметивший на городской планерке, что в соцсетях все чаще появляются фото, подтверждающие, что некоторые из площадок имеют неподобающий вид и могут быть травмоопасны, передает "АиФ-Юг".

"Состояние ужасное, и самое страшное, что это опасно для детей. Я понимаю, что часть детских площадок под контролем управляющих компаний, часть - на муниципальной земле, у нас в обслуживании. Нужно наводить порядок везде. Дети должны расти в достойных условиях и не подвергаться риску", - сказал глава краевого центра.