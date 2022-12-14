В Казахстане впервые пройдет школьная олимпиада по шахматам

14 дек. 3:25

Олимпиаду по шахматам среди школьников впервые проведут в Казахстане в 2023 году.

Участниками олимпиады станут более 100 тыс школьников. В региональных отборочных соревнованиях принимают участие учащиеся 2-11 классов.

Республиканская Олимпиада стартует 10 января 2023 года.

"При поддержке Президента страны реализуется проект «Шахматы в школе». На сегодняшний день шахматы как факультатив введены в 654 школах для более 28 тысяч детей, а количество шахматных секций в школах превысило 10 тысяч. Для дальнейшей поддержки шахматного движения, в этом году по поручению министра Асхата Аймагамбетова будет проведена олимпиада по шахматам среди школьников", - сообщила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

Олимпиада будет состоять из школьных, районных, городских, областных и республиканских этапов. Победители и призеры будут награждены медалями, кубками и дипломами.