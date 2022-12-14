В Роспотребнадзоре раскрыли идеальный состав сладкого подарка на Новый год

14 дек. 1:45

Сладкие подарки на Новый год должны содержать шоколад, конфеты, мармелад, зефир, вафли, печенье, ирис, напомнили в Роспотребнадзоре.

"В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), обязательно в упаковке: вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. Последние два компонента являются наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Лучше, чтобы в составе продуктов в подарке не было арахиса - это аллерген, трансжиров, карамели и леденцов, кондитерских изделий, содержащих алкоголь более 0,5% этанола. Также сладости не должны содержать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, натуральный кофе.

"Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Важно помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности", - добавили в Роспотребнадзоре.