В Хасавюрте в 2025 году появится новая детская больница

13 дек. 20:48

Новую детскую больницу намерены построить в Хасавюрте к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

В ходе рабочего совещания председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов включил аудиообращение одной из местных жительниц, которая подробно поведала о проблемах, которые беспокоят местных в сфере здравоохранения.

"Одна из главных - нехватка детской больницы. Обращения граждан услышаны. Детская больница появится в Хасавюрте к 2025 году", - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении также сказано, что детскую больницу с использованием технологий модульного строительства создадут на базе Хасавюртовской ЦГБ.

Вопрос будут совместно прорабатывать министерство экономики и территориального развития и министерство здравоохранения региона, передает ТАСС.