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Эксперты предсказали рост спроса на красную икру 

Эксперты предсказали рост спроса на красную икру 

По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", в минувшем месяце россияне не спешили покупать красную икру: покупок по сравнению с тем же периодом было меньше, но в декабре, перед Новым годом, спрос, скорее всего вырастет, как и цена продукта. 
Так, за период с 1 по 20 ноября средний чек при покупке одного килограмма красной икры составлял 4 667 рублей, на 11% выше, чем в тот же период 2021 года. Число покупок при этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, стало ниже на 41%, приводит данные РИА Новости.

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