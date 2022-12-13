Доходы Ставропольского края за год выросли более чем на 20%

13 дек. 20:36

Собственные доходы Ставропольского края в 2022 году выросли на 22-23% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

"Объем собственных доходов краевого бюджета в 2022 году впервые превысит 100 млрд рублей, а налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона ожидаются в объеме более 131 млрд рублей", - рассказала министр финансов Ставрополья Лариса Калинченко.

Она подчеркнула, что в целом с учетом федеральной финансовой помощи доходы бюджета по итогам текущего года превысят 180 млрд рублей, а расходы составят 170 млрд рублей.