Россия и Иран будут сотрудничать в борьбе с преступностью

13 дек. 19:58

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заключили программу сотрудничества на 2023-2025 годы. Об этом сообщили в российском надзорном ведомстве.

Стороны также договорились создать рабочую группу по противодействию преступлениям.

Помимо этого, в релизе сказано, что Краснов напомнил, что на встрече, состоявшейся в Москве в начале 2022 года, стороны достигли договоренности об укреплении взаимодействия генпрокуратур двух стран, в том числе путем создания новых совместных форматов для диалога и объединения усилий в борьбе с различными криминальными проявлениями.

Краснов также предложил на встрече рассмотреть вопрос о привлечении представителей Организации Генеральной инспекции Ирана к будущим совместным мероприятиям, передает РИА Новости.