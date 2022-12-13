ОПЕК изменила прогноз по нефтедобыче в России в 2022 году

13 дек. 19:54

ОПЕК повысила прогноз по росту нефтедобычи в России в 2022 году. Об этом сказано в ежемесячном докладе организации.

"Согласно прогнозам, производство жидких углеводородов в России в 2022 году увеличится на 160 тыс баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом и составит в среднем 11 млн баррелей в сутки", - поведали в ОПЕК.

В организации подчеркнули, что данный прогноз пересмотрен на 26 тыс барррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем за счет роста нефтедобычи в октябре и более высоких, чем ожидалось ранее, предварительных данных за ноябрь.

ОПЕК также сохранила прогноз на 2023 год, ожидая, что показатель снизится на 850 тыс баррелей в сутки, до в среднем 10,1 млн баррелей в сутки, передает РИА Новости.