Новая угольная шахта Великобритании: лицемерие богатых стран

Не успели высохнуть чернила на соглашениях, достигнутых на климатической конференции COP27, прошедшей в Египте в ноябре, как развитые страны начали отказываться от своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов в попытке удержать рост средней глобальной температуры в пределах до 2°C, пишет Arab News.

Менее чем через три недели после конференции, несмотря на резкую критику со стороны экологических групп, правительство Великобритании впервые за 30 лет дало разрешение на строительство новой глубокой угольной шахты. Решение, которое не стало полной неожиданностью, но все же застало врасплох, гласит, что в графстве Камбрия будет построена шахта "Вудхаус", которая будет производить около 2,8 млн тонн коксующегося угля в год, который будет использоваться в основном для производства стали.

Власти утверждают, что строительство шахты поможет с трудоустройством в одном из беднейших регионов страны, так как шахта создаст 500 рабочих мест, и это основная причина, по которой местные депутаты-консерваторы давно настаивали на запуске проекта. Разработчики проекта заявили, что шахта не окажет сильного влияния на планы по сокращению выбросов углекислого газа, в то время как в правительстве заверили, что воздействие новой шахты на климат будет в значительной степени "нейтральным".

Когда британское правительство объявило о плане развития шахты, было заявлено, что уголь будет в основном использоваться на заводах двух крупнейших производителей стали - компаний British Steel и Tata Steel, и использоваться в автомобильной промышленности. Однако эту ложь быстро разоблачили. В British Steel заявили, что не будут использовать уголь из новой шахты из-за высокого содержания в нем серы. В Tata Steel сказали, что могли бы использовать некоторое количество угля с этой шахты, но в течение следующего десятилетия компания намерена перейти на более экологичные источники энергии. Таким образом, Великобритания будет производить миллионы тонн угля с высоким содержанием серы, оказывая пагубное воздействие на окружающую среду, только для того, чтобы создать 500 рабочих мест и заработать несколько миллионов фунтов стерлингов в год на экспорте угля.

Одобрив строительство шахты на этом этапе, правительство Великобритании не только нанесло ущерб своему авторитету как серьезному партнеру в борьбе с климатическими изменениями, но и имиджу других развитых стран, которых обвиняли в "спонсировании" глобального климатического кризиса. Это решение также разоблачает ложь, доминирующую на конференциях сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата с тех пор, как их начали проводить почти два десятилетия назад. В прошлом году Великобритания как страна-организатор COP26 в Глазго призвала весь мир, особенно развивающиеся страны, "сделать уголь достоянием истории".

Разрешив строительство новой шахты только для того, чтобы создать пару сотен рабочих мест и экспортировать немного угля, Великобритания показала свое истинное лицо. Это ослабит позиции развитых стран, когда они в следующий раз попытаются рассказывать развивающимся странам о необходимости перехода на более экологически чистое топливо и избавления от зависимости от угля просто потому, что он доступен или дешев.

Нельзя было подобрать время хуже для подобного решения, поскольку это создало очень нездоровый прецедент для всего мира в критический момент. В прошлом году многие европейские страны обдумывали, как отсрочить постепенное свертывание угольного производства на своих территориях. И теперь, когда у них есть прецедент, показывающий, что даже ради самой незначительной прибыли правительства могут отказаться от своих экологических обещаний и выбрать самый простой и дешевый путь для выполнения внутренних политических обязательств, так что не следует удивляться, если другие страны последуют их примеру. .

Но еще большую угрозу для глобальной борьбы с изменением климата представляет сигнал, который он посылает развивающимся странам. В отличие от богатых стран, на угольных шахтах в Азии и Африке работают сотни тысяч людей, также более чем достаточно потребителей, отдельных лиц и компаний, которые могут использовать весь добываемый ими уголь, а также все, что импортируется из других мест, как и происходит в Китае или Индии - крупнейших в мире производителей, импортеров и потребителей угля.

У развивающихся стран теперь есть очень веская причина сомневаться во всем, что было сказано на всех этих климатических конференциях. Наглядное разоблачение лицемерия развитого мира. Мало того, что развитым странам теперь будет практически невозможно учить более бедные государства морали, им также будет трудно заставить развивающиеся страны выполнить свою часть соглашения.

Шаг британского правительства также демонстрирует огромные проблемы, с которыми сталкивается мировое сообщество в борьбе за сохранение окружающей среды. Богатые нации взяли на себя несколько обязательств, включая выплату развивающимся странам $100 млрд в год на борьбу с изменением климата, а также резкое сокращение собственных выбросов. Это огромный вызов для любой экономики, который требует не только искренности и полной самоотдачи, но и большой политической воли. Правительствам развитого мира приходится противостоять своим избирателям и бизнесу, объясняя необходимость не только сокращать выбросы и радикально менять образ жизни, но и платить миллиарды долларов развивающимся странам.

Чтобы убедить избирателей и бизнесменов, потребуется больше искренности и силы воли, чем продемонстрировала Великобритания, которая повела себя цинично, одобрив строительство новой шахты на данном этапе. Приняв это решение, британцы поставили себя и другие развитые страны - а может быть, даже весь мир - на скользкий путь к климатической катастрофе.