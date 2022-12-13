Азербайджан потребовал прекратить незаконную эксплуатацию полезных ископаемых в Карабахе

13 дек. 19:41

Азербайджан требует прекратить незаконную эксплуатацию золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Дамирли в Карабахе. Об этом заявил помощник президента страны - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

"Мы наблюдали интенсификацию незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых Гызылбулаг и Дамирли. Этот вопрос был изучен соответствующими структурами Азербайджана и Минобороны обратилось к командованию российских миротворцев, с которым была достигнута договоренность о проведении 10 декабря соответствующими структурами мониторинга на месторождении Гызылбулаг", - поведал он на встрече с представителями аккредитованного в республике дипломатического корпуса.

Гаджиев отметил, что народ Азербайджана недоволен незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в Карабахе. "Поэтому активисты гражданского общества, представители неправительственных организаций, другие активисты и группы собрались на дороге Шуша - Ханкенди - Лачин, чтобы выразить свой протест", - цитирует его ТАСС.

Помощник президента Азербайджана добавил, что все требования экоактивистов законны.

Напомним, утром 12 декабря на дороге, ведущей из Ханкенди к границе с Арменией, началась акция протеста азербайджанских экоактивистов. Позже она продолжилась неподалеку от города Шуша, в зоне временной ответственности российских миротворцев. Собравшиеся выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.