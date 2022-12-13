TotalEnergies начинает разведку газа в Ливане

Французский энергетический гигант TotalEnergies подтвердил, что компания собрала команду для начала буровых работ на новом морском газовом проекте в Ливане. Arab News сообщает, что председатель и главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне, который встретился с министром энергетики Ливана Валидом Файядом, подтвердил, что работы на Block 9 будут запущены в 2023 году. После заключения соглашения о морской границе с Израилем Block 9 попадает под территориальные воды Ливана.

Компания TotalEnergies объявила тендер на новую буровую установку, а также сделала предварительные заказы на необходимое оборудование для разведки на месторождении. Исследования воздействия на окружающую среду морского газового проекта Block 9 будут завершены к концу июня 2023 года.

"На сегодняшний день, помимо начальника производства, в подготовке скважины задействовано более 10 человек. К концу марта собранная в Бейруте команда достигнет более 20 сотрудников", - говорится в пресс-релизе TotalEnergies.

Total Energies владеет 60% акций проекта Block 9, в то время как итальянская энергетическая компания Eni владеет оставшимися 40%.

Между тем, в рамках еще одного важного события TotalEnergies подписала меморандум о взаимопонимании с французским авиаперевозчиком Air France-KLM на поставку 800 тысяч тонн экологичного авиационного топлива в течение 10-летнего периода, начиная с 2023 года. Меморандум о взаимопонимании был подписан ранее в декабре. Топливо будет предоставлено авиакомпаниям группы Air France-KLM, вылетающим из Франции и Нидерландов.

Топливо будет производиться на биоперерабатывающих заводах TotalEnergies, что сократит выбросы углекислого газа в среднем не менее чем на 80% в течение всего срока эксплуатации по сравнению с их ископаемым эквивалентом. "Это новое партнерство с Air France-KLM иллюстрирует превосходство промышленности, а также французской аэрокосмической промышленности в стремлении к более устойчивому авиационному сектору", - сказал Патрик Пуянне.

Председатель и главный исполнительный директор TotalEnergies также отметил: "Напрямую снижая углеродоемкость энергопродуктов, используемых нашими клиентами воздушного транспорта, мы вместе с обществом активно работаем с ними над достижением нулевых выбросов к 2050 году".