Нурмагомедов потребовал от Махачева шесть раз защитить титул UFC 

13 дек. 19:22

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выдвинул условие своему другу, еще одному российскому бойцу Исламу Махачеву, владеющему титулом промоушена в легком весе.

«Я думаю, он должен защитить титул как минимум пять раз. Может быть, шесть. Это было бы идеально. Шесть защит титула – это шесть боев и три года. Тогда, вероятно, ему стоит уйти из спорта, потому что никто не может быть на вершине вечно», - сказал «дагестанский орел» в интервью YouTube-каналу Red Corner.