Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выдвинул условие своему другу, еще одному российскому бойцу Исламу Махачеву, владеющему титулом промоушена в легком весе.
«Я думаю, он должен защитить титул как минимум пять раз. Может быть, шесть. Это было бы идеально. Шесть защит титула – это шесть боев и три года. Тогда, вероятно, ему стоит уйти из спорта, потому что никто не может быть на вершине вечно», - сказал «дагестанский орел» в интервью YouTube-каналу Red Corner.
Нурмагомедов потребовал от Махачева шесть раз защитить титул UFC
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выдвинул условие своему другу, еще одному российскому бойцу Исламу Махачеву, владеющему титулом промоушена в легком весе.
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