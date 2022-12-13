В Северной Осетии заработал новый комплекс аэропорта

13 дек. 19:05

Новый комплекс аэропорта открылся в Северной Осетии во вторник, участие в церемонии открытия объектов в режиме видеоконференцсвязи принял президент РФ Владимир Путин.

По словам главы республики Сергея Меняйло, турпоток будет расти, "ведь мы строим горнолыжный курорт "Мамисон", тематический парк "Алания парк", туристские комплексы "Горная Дигория" и "Кахтисар". «Нам надо уже на этом этапе обеспечить туристов качественными и современными транспортными услугами услугой. С открытием нового терминала у нас такая возможность появилась", - сказал он во время видеоконференцсвязи с президентом, передает ТАСС.