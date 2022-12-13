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Нейросети спасут Дагестан от опустынивания

Нейросети спасут Дагестан от опустынивания

Ученые Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН работают над созданием геоинформационной системы (ГИС) с использованием нейросетей для борьбы с опустыниванием, сообщил доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН Александр Беляев.

По его словам, в настоящее время самыми обширными зонами опустынивания сейчас являются Черные земли в Калмыкии и Кизлярские пастбища в Дагестане. Также пустыни наступают на некоторые территории в регионах Поволжья, Предкавказья, Астраханской области и ряде других субъектов Российской Федерации.

«Для выполнения поставленных задач введут в эксплуатацию около 40 нейросетей. Данные, которые мы получим на выходе, помогут оперативно решать поставленные задачи, в частности проектировать, останавливать и предотвращать процессы опустынивания в различных точках нашей страны», -  сказал он.

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