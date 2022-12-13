Турция рассчитывает получить туркменский газ через Каспийское море

13 дек. 18:58

Турция надеется на поставки туркменского газа на свою территорию через Каспийское море. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии трехстороннего саммита, который состоится 14 декабря в Туркменистане.

"Мы обсудим данный вопрос на саммите. Надеюсь, что туркменский газ будет поставляться в нашу страну через Каспий", - цитирует его ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что вслед за работой, которую провели главы МИД, лидеры стран приступят к работе в новом формате.

"Основную повестку саммита составят вопросы в сферах природного газа, транспорта и торговли. Кроме того, мы планируем подписать ряд соглашений, которые укрепят основу наших связей", - заключил турецкий лидер.

Напомним, 13-14 декабря в Туркменбаши проходит трехсторонний саммит с участием глав Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.