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Турция рассчитывает получить туркменский газ через Каспийское море

Турция рассчитывает получить туркменский газ через Каспийское море

Турция надеется на поставки туркменского газа на свою территорию через Каспийское море. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии трехстороннего саммита, который состоится 14 декабря в Туркменистане.

"Мы обсудим данный вопрос на саммите. Надеюсь, что туркменский газ будет поставляться в нашу страну через Каспий", - цитирует его ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что вслед за работой, которую провели главы МИД, лидеры стран приступят к работе в новом формате.

"Основную повестку саммита составят вопросы в сферах природного газа, транспорта и торговли. Кроме того, мы планируем подписать ряд соглашений, которые укрепят основу наших связей", - заключил турецкий лидер.

Напомним, 13-14 декабря в Туркменбаши проходит трехсторонний саммит с участием глав Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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