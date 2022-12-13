Российские туристы стали в полтора раза чаще приезжать в Азербайджан

13 дек. 18:48

В первой половине 2022 туристический поток из России в Азербайджан увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

"Количество поездок российских граждан увеличилось примерно на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в РФ вырос на 36%", - цитирует замминистра ТАСС.

Он подчеркнул, что важно продолжать наращивать текущие показатели и стремиться к созданию общего туристического пространства между Азербайджаном и Россией.