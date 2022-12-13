ОПЕК выполнила соглашение по сокращению добычи в ноябре на 174%

13 дек. 17:58

Страны ОПЕК в ноябре выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 174%. Об этом свидетельствует декабрьский доклад организации.



В ОПЕК отметили, что в прошлом месяце нефтедобыча уменьшилась на 744 тыс баррелей в сутки.

"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в ноябре 2022 года составил в среднем 28,83 млн баррелей в сутки, что на 744 тыс баррелей в сутки меньше по сравнению с прошлым месяцем", - сказано в докладе.

В организации уточнилии, что добыча нефти в основном выросла в Нигерии и Анголе, а в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке и Кувейте снизилась