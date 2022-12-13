Служба ЧС Грузии пополнилась новой спецтехникой

13 дек. 18:17

Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии получила 40 видов спасательно-поисковой техники и снаряжения, информирует пресс-служба ведомства.

Уточнятся, что службе ЧС передали семь внедорожников "пикап", три вездеходных "квадрицикла", три дрона, 40 комплектов лыж и горнолыжного снаряжения и 12 комплектов поискового оборудования.

По словам главы Службы по управлению ЧС Теимураза Мгебришвили, новая спецтехника существенно поможет грузинским пожарным в проведении спасательных работ по всей стране, передает Sputnik Грузия.