Поверенного в делах Ирана вызовут в МИД Франции

13 дек. 17:52

Министерство иностранных дел вызовет временного поверенного в делах Ирана в связи с претензиями Парижа к Тегерану. Об этом сообщила 13 декабря на брифинге глава МИД Франции Катрин Колонна.

Она подчеркнула, что французская сторона сохраняет каналы коммуникации с Ираном. "Я, к сожалению, должна вызвать иранского поверенного в делах в связи с позицией Тегерана, которая делает необходимым приглашение иранского дипломата в МИД", - цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране были задержаны граждане Франции.