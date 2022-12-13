«ОКНА». Протесты в Иране и российско-иранские отношения. Гость: Лана Раванди-Фадаи

13 дек. 18:03

«ОКНА» - авторский проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» с участием ведущих экспертов и специалистов в области политологии, международных отношений, экономики и энергетики. Ведущий программы - политолог Фархад Ибрагимов. Гость этого выпуска программы - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник и руководитель Восточного культурного Центра Института востоковедения РАН, доцент кафедры современного Востока и Африки РГГУ Лана Раванди-Фадаи.