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Безопасность участников акции в Шуше обеспечивают азербайджанские военные и МВД

Безопасность участников акции в Шуше обеспечивают азербайджанские военные и МВД

Азербайджанские военные и сотрудники обеспечивают безопасность участников многочасовой акции протеста в Шуше, направленной против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахе

К посту российских миротворцев привлечены дополнительные силы.

Напомним, утром 12 декабря на дороге, ведущей из Ханкенди к границе с Арменией, началась акция протеста азербайджанских экоактивистов. Позже она продолжилась неподалеку от города Шуша, в зоне временной ответственности российских миротворцев. Собравшиеся выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.

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