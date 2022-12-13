Безопасность участников акции в Шуше обеспечивают азербайджанские военные и МВД

13 дек. 17:44

Азербайджанские военные и сотрудники обеспечивают безопасность участников многочасовой акции протеста в Шуше, направленной против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахе

К посту российских миротворцев привлечены дополнительные силы.

Напомним, утром 12 декабря на дороге, ведущей из Ханкенди к границе с Арменией, началась акция протеста азербайджанских экоактивистов. Позже она продолжилась неподалеку от города Шуша, в зоне временной ответственности российских миротворцев. Собравшиеся выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.