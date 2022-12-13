В России запатентовали косметику из черноморских мидий, устриц и водорослей

13 дек. 16:46

В Крыму в Институте биологии южных морей РАН (ИнБЮМ РАН) разработали и запатентовали косметику из мидий, устриц и микроводорослей, пишет "Российская газета".

"Устрицы - источник цинка, от которого во многом зависит регенерация кожи Они богаты витаминами и отличаются исключительным составом антиоксидантов. Содержат селен, омега-3 жирные кислоты, около 20 аминокислот, макро- и микроэлементы. Все это необходимо для питания клеток кожи", - отметила кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ РАН Елена Бочарова.

Мидии богаты витаминами A и D, витаминами группы B, витамином F.

Патенты на выпуск шампуней, масок и молочка для лица, ополаскивателя для полости рта уже получены. Выпуск косметики начнется в 2023 году.