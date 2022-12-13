Диляра Эфендиева: мы протестуем не против карабахских армян, а против вреда экологии Азербайджана 

13 дек. 16:39

Нанесению вреда экологии Азербайджана необходимо положить конец – к этому сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" призвала участница круглосуточной мирной акции протеста азербайджанских экоактивистов в Карабахе Диляра Эфендиева. "Акция продолжается уже второй день. Это мирная акция, здесь собрались гражданские активисты, представители экологических организаций, студенты различных вузов и волонтеры. Число участников постоянно увеличивается", - прежде всего сообщила она.

Диляра Эфендиева выступила с предложением медицинской помощи карабахским армянам, которые пожаловались в армянские СМИ, что якобы не могут добраться до врачей из-за акции экоактивистов. Для этого она опубликовала способы связаться с ней, однако к ней никто так и не обратился, из чего можно заключить, что нуждающихся в медицинской помощи на самом деле не было.

"Нас возмутил отказ руководства миротворческого контингента, расположенного на территории Азербайджана, в доступе азербайджанским экологам к местам разработки золота и медно-молибденовой руды. Эта разработка на территории Азербайджана является несанкционированной и незаконной. Находящиеся здесь армяне нелегально эксплуатируют азербайджанские рудники, получают выгоду, то есть народу Азербайджана уже нанесен очень большой экономический урон. Что не менее важно, огромный урон нанесен экологии и природным ресурсам Азербайджана", - обратил внимание Диляра Эфендиева.

"Речь и о неконтролируемой разработке рудников, при которой используются тяжелые технические элементы, как, например, ртуть. Речь и о вырубке заповедных реликтовых лесов, формирующих природный ландшафт, и об уничтожении животных. Речь и о такой экологической опасности, как утилизация отходов этого нелегального производства. Нет никакой гарантии в том, что эта утилизация производится по правилам. Мы знаем, что проверка состава рек, текущих в Азербайджан, как Охчучай, показывает крайнюю степень их загрязнения вредными химическими элементами, представляющими угрозу для жизни и здоровья населения Азербайджана, а также и самой Армении, ведь эти же реки текут и на территории Армении", - поведала участница акции.

"Именно с этой совершенно неприемлемой общей ситуацией связан протест наших экологов. К этому теперь прибавляется ответная реакция людей на запрет въезда азербайджанских специалистов на рудники. Сейчас мы настроены на то, чтобы оставаться здесь столько, сколько потребуется. Мы видим, что акция протеста широко поддержана всем населением республики. Звонят самые разные люди: учителя школ, общественники, спортсмены, уважаемые люди – чтобы поддержать нас и присоединиться к нам", - добавила Диляра Эфендиева.

Участница акции обратила внимание, что Лачинскую дорогу перекрыли не азербайджанские экоактивисты, а российские миротворцы. "У меня были обращения армян с претензиями, почему мы перекрыли дорогу. Мне пришлось объяснить, что дорогу перекрыли не мы. Мы пришли с требованием о встрече с генералом Волковым, начальником миротворческого контингента, но он проигнорировал наше обращение, и потому состоялась наша большая акция. Но у нас нет возможностей перекрывать дорогу – дорогу перекрыли миротворцы, которые теперь не подпускают армян к границе", - рассказала она.

"Насколько я вижу настроение участников акции, они намерены стоять до конца, пока Волков не обратит внимание на наш призыв. Мы предложили ему встретиться с тремя участниками акции, всего с тремя людьми, причем на любой территории. Или он подъехал бы к нам, а люди вышли и поговорили с ним, или же наши подъехали бы в его штаб в сопровождении миротворцев. Волков ничего не ответил, отсюда наш протест. То есть мы выступаем не против армян, которые проживают на территории, где дислоцированы миротворческие войска. У нас абсолютно нет никаких к ним претензий", - заключила Диляра Эфендиева.