Закон о защите русского языка от заимствований прошел первое чтение в Госдуме

13 дек. 16:36

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о контроле за соблюдением должностными лицами и людьми норм русского литературного языка.

Как говорится в пояснительных материалах, он предусматривает улучшение механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного и "контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка".

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - отмечено в пояснительной записке.

Цель этой нормы - защита языка от "чрезмерного употребления иностранных слов".

Помимо прочего, законопроект вводит понятия нормативных словарей, нормативных грамматик и нормативных справочников, в которых фиксировались бы нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственный.