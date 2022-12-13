Москва встанет в пробках с 22 по 28 декабря

13 дек. 16:34

Пик предновогодних пробок ожидается в Москве 22-28 декабря, к 31 декабря ситуация на дорогах нормализуется, пишет ТАСС со ссылкой на центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Рост числа автомобилей на дорогах начнется с третьей недели декабря. Ожидаем, что в течение дня по городу будет перемещаться в среднем около 3,12 млн машин. На загруженность будут напрямую влиять погода, временные ограничения, связанные со столичными функциями Москвы, строительные и дорожные работы", - приводит пресс-служба ЦОДД слова главы центра Михаила Кизлыка.

Пик загруженности дорог случится 22-28 декабря, люди будут активно ездить в торговые центры. "Прогнозируем увеличение числа автомобилей еще на 70-100 тыс - плюс 2% к началу месяца. Кроме того, в канун Нового года в Москву традиционно приезжают туристы из регионов, в том числе на автомобилях", - добавил он.

Вечерний час пик в предновогоднюю неделю будет долгим, загруженность дорог вырастет до 9 баллов.