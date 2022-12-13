Эрдоган принял Володина

13 дек. 16:27

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе официального визита в Анкару, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вячеслав Володин передал Эрдогану теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина", - сказано в сообщении.

Володин отметил, что отношения двух стран динамично развиваются во многом благодаря усилиям глав государств. Он подчеркнул, что парламентам России и Турции необходимо сделать все возможное для обеспечения принятых главами государств решений.