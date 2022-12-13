Азербайджан, Турция и Туркменистан подпишут соглашения в энергетической сфере

13 дек. 16:19

Президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и Сердар Бердымухамедов по итогам саммита в Туркменбаши подпишут соглашения в энергетической сфере, сообщает издание "Золотой век. Туркменистан".

Как пишет газета, стороны пришли к общему мнению, что открывающиеся перспективы для расширения партнерства в энергетической сфере обуславливают необходимость налаживания согласованного международного сотрудничества, базирующегося на правовых нормах, взаимном уважении и учете интересов друг друга.

Отмечается, что встреча глав государств придаст новый импульс развитию отношений в энергетическом секторе трехстороннего партнерства.