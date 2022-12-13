Генпрокурор России прибыл в Тегеран

13 дек. 16:23

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитов Иран по приглашению генерального прокурора республики Мохаммада Джафара Монтазери, сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.

Это первый визит генпрокурора России в Иран. В рамках визита запланированы встречи Краснова с иранским коллегой, главой Судебной власти Ирана Голямом Хосейном Мохсени Эжеи, руководителем Организации Генеральной инспекции Забихоллой Ходаианом.

Ожидается подписание генпрокурорами договоренности о создании рабочей группы по противодействию преступлениям между Генеральной прокуратурой РФ и Генеральной прокуратурой ИРИ и программы сотрудничества между ведомствами на 2023-2025 годы. Также будет подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с руководителем Организации Генеральной инспекции ИРИ.