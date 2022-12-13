Премьер: негативные сценарии в российской экономике не реализовались

13 дек. 15:57

Сценарии алармистов о возможных сложностях в российской экономике в итоге не реализовались, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве РФ.

По его словам, в данный момент экономика продолжает адаптироваться к вызовам, так что спад в ней есть, однако в целом Россия справляется лучше, чем многие другие страны.

Глава правительства привел данные Минэкономразвития: ведомство ожидает сокращение ВВП по итогам года на уровне ниже 3%.

"Конечно, некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года", - цитирует Мишустина ТАСС.